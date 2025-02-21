Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş’ta liseli kızı taciz eden şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 21.2.2025 10:55 Son Güncelleme: 21.2.2025 11:02

Beşiktaş’ta liseli kızı taciz eden şüpheli yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta okuluna gitmek için sabah erken saatlerinde otobüse binen liseli genç kız tacize uğradığını belirtti. Konuyla ilgili kamera çalışması başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta liseli kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta bulunan okuluna gitmek için Levent'ten otobüse binen 16 yaşındaki D.E.K., birkaç durak sonra araca binen şüpheli F.C.'nin tacizine uğradı. F.C. otobüs boş olmasına rağmen 16 yaşındaki D.E.K.'in koltuğunun başında beklemeye başladı. İddiaya göre şüpheli burada cinsel organına dokunarak D.E.K.'ye tacizde bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş Meydanı'nda otobüsten inen ve hızla bölgeden uzaklaşan 16 yaşındaki D.E.K. polise giderek şikayetçi oldu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası kameradan kimliği tespit edilen 38 yaşındaki F.C. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve suç kaydı çıkmayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Beşiktaş’ta liseli kızı taciz eden şüpheli yakalandı
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