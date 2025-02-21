Beşiktaş’ta liseli kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta bulunan okuluna gitmek için Levent'ten otobüse binen 16 yaşındaki D.E.K., birkaç durak sonra araca binen şüpheli F.C.'nin tacizine uğradı. F.C. otobüs boş olmasına rağmen 16 yaşındaki D.E.K.'in koltuğunun başında beklemeye başladı. İddiaya göre şüpheli burada cinsel organına dokunarak D.E.K.'ye tacizde bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş Meydanı'nda otobüsten inen ve hızla bölgeden uzaklaşan 16 yaşındaki D.E.K. polise giderek şikayetçi oldu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası kameradan kimliği tespit edilen 38 yaşındaki F.C. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve suç kaydı çıkmayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.