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Giriş Tarihi: 17.9.2024 02:36

Beşiktaş'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta bir bankanın merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

AA
Beşiktaş’ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Büyükdere Caddesi Levent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp bir bankanın merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bankada hasar meydana gelirken polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için şerit çekerek önlem aldı.

Merdiven boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Beşiktaş'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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