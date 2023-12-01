Beşiktaş’ta motor hırsızı yakalandı

Çalışmalar devam ederken, yine Beşiktaş'ta 22 Kasım günü E.E.'nin motoru çalındı. Aynı gün Harbiye'de de esnaf E.E.'ye ait bir motor çalındı. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.