Beşiktaş’ta motor hırsızı yakalandı

Beşiktaş'ta 15 Kasım günü Umut C.K.'nın evinin önüne park halinde bıraktığı motosikleti gece saatlerinde çalındı. Umut C.K.'nın şikayeti üzerine Oto Hırsızlık Masası ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar devam ederken, yine Beşiktaş'ta 22 Kasım günü E.E.'nin motoru çalındı. Aynı gün Harbiye'de de esnaf E.E.'ye ait bir motor çalındı. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.
MOTORLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Yapılan çalışmaların devamında şüpheli Kerem B. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Kerem B. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı 3 motorda bulunul sahibine teslim edildi. Motorlarına kavuşan vatandaşlar Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti