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Giriş Tarihi: 1.12.2023 10:24

Beşiktaş’ta motor hırsızı yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta birkaç gün içinde aynı marka ve model motosikletleri çalan motor hırsızı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekiplerince gözaltına alındı. Benzer suçlardan kaydı olan 19 yaşındaki şüpheli Kerem B. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan motorlar bulunup sahiplerine teslim edildi. Motorlarına kavuşan vatandaşlar Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekiplerine teşekkür etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta motor hırsızı yakalandı

Beşiktaş'ta 15 Kasım günü Umut C.K.'nın evinin önüne park halinde bıraktığı motosikleti gece saatlerinde çalındı. Umut C.K.'nın şikayeti üzerine Oto Hırsızlık Masası ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ederken, yine Beşiktaş'ta 22 Kasım günü E.E.'nin motoru çalındı. Aynı gün Harbiye'de de esnaf E.E.'ye ait bir motor çalındı. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

MOTORLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan çalışmaların devamında şüpheli Kerem B. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Kerem B. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı 3 motorda bulunul sahibine teslim edildi. Motorlarına kavuşan vatandaşlar Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti

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Beşiktaş’ta motor hırsızı yakalandı
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