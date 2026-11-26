Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin silahla vurulduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, 41 RE 217 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bulunan Yılmaz Aydemir'i (62) göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ELİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Aydemir'in elinde uzun namlulu silah olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarının ardından Aydemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.