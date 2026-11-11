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Giriş Tarihi: 11.11.2026 21:26 Son Güncelleme: 11.11.2026 21:35

Beşiktaş'ta yol ortasında dehşet! 5 kişi sürücüyü sopalarla darbettiler! O anlar kamerada...

Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 5 kişi, husumetli oldukları belirtilen kişinin aracının önünü otomobille kesti. Sopalarla otomobilden inen 5 kişi hem araca hem sürücüye saldırdı. O anlar çevredeki bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıdı.

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DHA DHA
Beşiktaş’ta yol ortasında dehşet! 5 kişi sürücüyü sopalarla darbettiler! O anlar kamerada...
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Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi.

İddiaya göre 5 kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen ve minibüsle seyir halinde olan kişinin otomobille önünü kesti.

Beşiktaş'ta 5 kişi trafikte önünü kestikleri araca ve sürücüsüne sopalarla saldırdı

Ellerindeki sopalarla minibüsün yanına gelen şüpheliler, sürücüye ve araca saldırdı.

Bir süre sürücüye darbeden şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar hem çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı, hem bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi.

#AVRUPA YAKASI #BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş'ta yol ortasında dehşet! 5 kişi sürücüyü sopalarla darbettiler! O anlar kamerada...
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