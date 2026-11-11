Beşiktaş’ta yol ortasında dehşet! 5 kişi sürücüyü sopalarla darbettiler! O anlar kamerada...

Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi.
İddiaya göre 5 kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen ve minibüsle seyir halinde olan kişinin otomobille önünü kesti.
Beşiktaş'ta 5 kişi trafikte önünü kestikleri araca ve sürücüsüne sopalarla saldırdı
Ellerindeki sopalarla minibüsün yanına gelen şüpheliler, sürücüye ve araca saldırdı.
Bir süre sürücüye darbeden şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar hem çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı, hem bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi.