Son dakika haberi... İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta ilişkiye gire bir çift görüldü.
KENDİLERİNİ UYARANLARA HAKARET ETTİLER
Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu. Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti.
Haklarında hayasızca hareket suçundan işlem başlatılan Ahmet Ertan K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.
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Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.