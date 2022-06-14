Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
Giriş Tarihi: 14.6.2022 10:41 Son Güncelleme: 14.6.2022 10:56

Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma

Son dakika haberi... Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çift gözaltına alındı. Olay ile gözaltına alınan kişilerden birisinin oyuncu Zeynep S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkı 2 suç kaydı bulunan otel sahibi Ahmet Ertan K. olduğu anlaşıldı.

Son dakika haberi... İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta ilişkiye gire bir çift görüldü.

KENDİLERİNİ UYARANLARA HAKARET ETTİLER
Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu. Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.



Haklarında hayasızca hareket suçundan işlem başlatılan Ahmet Ertan K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta sokakta arabanın üzerinde cinsel ilişkiye girdiler! Tepki gösterenlere "Sana ne lan!" dedi

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA