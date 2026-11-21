HAVAYA ATEŞ EDİP KAPIYA ZARAR VERDİLER

Kaçan şüpheliler, Arnavutköy Mahallesi'nde bir taksiye çarptı. Şüphelileri takip eden polis ekipleri, araçta bulunan Mustafa Ü. (24), Burak D. (25) ve Najm O.'yu (18) yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. Mustafa Ü.'nün 4, Burak D.'nin 15, Najm O.'nun ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Mustafa Ü. ve Burak D.'nin eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş açtığı, ardından iş yerinin giriş kapısını tekmeleyerek zarar verdiği belirlendi. Najm O.'nun ise 2 şüpheliyi olay yerine otomobille getirdiği tespit edildi.