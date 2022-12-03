Beşikteki yangından Meclis’e uzanan bir hayat hikayesi: Engellilerin engelini kaldıran vekil

İlkokulu köyde okuduktan sonra İstanbul'a taşınmış. Ortaokul ve lise derken hayallerindeki gibi "hakim" olabilmek için 496 puanlık büyük bir başarıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiş. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış. Hayaline kavuşmak için 1997'de hakimlik mülakatlarına katılmış, yazılı sınavdan başarılı bir puan alsa da Hakim ve Savcılar Kanunu'nda vücut bozukluklarına ilişkin yer alan madde nedeniyle yangında kaybettiği elleri ve yüzündeki yanık izleri gerekçe gösterilerek elenmiş... Hakimlik kapısı yüzüne kapanan Serkan Bayram ise hukuk yolundan vazgeçmeyip avukatlık bürosu açmaya karar vermiş.

AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte de İstanbul'da il ve ilçe teşkilatlarında önemli göreve başlamış. Yıllarca çalışmış, 2015'te Erzincan Milletvekili, 2018'de ise İstanbul Milletvekili olmuş. Hakim savcı olmak isteyen engelli vatandaşlar kendisiyle aynı kaderi paylaşmasın diye özel çaba göstermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve meclisteki çalışma arkadaşlarıyla yaptığı çalıştaylarla 5'inci yargı paketinde kendisine hakimlik yolunu kapatan kanun maddesini tarihe gömmüş.