Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralanan kadın öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan sevgilisi ve arkadaşı tutuklandı. Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi 70104'üncü Sokak'ta 7 katlı bir binada oturan Nazlı Ay, binanın 5. katındaki dairesinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan Alanya ilçe jandarma ekipleri olay anında evde bulunan erkek arkadaşı Metin E. (27) ve arkadaşı Gökhan G.'yi (24) gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör