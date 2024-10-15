Beslediği köpek tarafından ısırıldı

Yaklaşık bir hafta önce Kars -Ardahan çift şeritli şehirler arası Yol Bakım Şantiyesinde çalışan 45 yaşındaki Ferdi Avşar sabahın erken saatlerinde işe başlarken her gün beslediği ve sahiplendiği Kangal cinsi köpeğine yaklaşarak bağlamak istedi. Ancak aniden saldırganlaşan köpek Avşar'ı ısırmaya başladı. Can havliyle köpekten kurtulmaya çalışan talihsiz adam kendini hendekten aşağı bıraktı. Ayağı bilekten ağır yaralanan Avşar, acılar içinde kıvranırken olay yerine gelen arkadaşı Cemal Akgün tarafından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kendisinden başka kimsenin yaklaşamadığı ve her gün kendi eliyle beslediği sokak köpeğini kendi köpeği gibi gördüğünü anlatan Ferdi Avşar, SABAH 'a konuştu," Akşam evde otururken şantiyede çalışan bir arkadaş bana 'senin köpeğin diğer köpeklerle boğuşuyor 'ne yapalım diye sordu. Ben de yarın gelir zincirle bağlarım diye sabahı beklemelerini söyledi. Sabah saat 7:00 civarında köylüm olan Cemal Akgün ile birlikte işe gittik. Ben arkadaşım Cemal'e sen şantiyede bir çay koy ben de köpeği bağlar gelirim, dedim. Köpeği bağlamak isterken aniden hırçınlaşarak bana saldırdı ne olduğunu anlayamadım. Kolumdan elimden ve vücudumun diğer yerlerinde ağır yaralar aldım. Olay esnasında köpekten kendimi kurtarmak isterken üstünde bulunduğum hendekten aşağı atladım ayağım bileğimden koptu. Şimdi hastanede bir haftadır yatıyorum, doktorlar 15- 20 günü bulur diyorlar. Sağ olsun doktorlar çok iyi ilgilendiler, yoğun bir tedavi süreci başladı, ayağımda yakında ikinci ameliyat olacağım. Başıboş köpeklere bir an önce bir çözüm bulunmalı. Ne diyelim buna da şükür "dedi.