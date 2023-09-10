Beslenme çantasında neler olmalı?

Yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Ana sınıfına ve ilkokula başlayacak binlerce öğrenci var. Veliler, çocuklarının okulda aç kalmamaları ve sağlıklı beslenmeleri için neler yapmalı? Beslenme çantalarına neler konulabilir? Çocuklar kantinlerden neler alabilir? İşte tüm bu soruları Uzman Diyetsiyen Ecem Şahin cevapladı.

KAHVALTI OLMAZSA OLMAZ

Bütün öğrecilere başarılı bir eğitim yılı dileyen Şahin, "Okul dönemi, birazcık uzun ve fazla enerjiye ihtiyacımızın olduğu bir dönemdir. Tabii ki bu enerji ihtiyacımızı sağlıklı beslenme ile karşılanabilirz. Bunun için doğru beslenme gerekir. Öncelikle ilk uyarım, çocuklar ve aileleri için güne mutlaka kahvaltı ile başlanmasıdır. Her çocuk kahvaltısını yaparak okula gitmelidir. Bu kahvaltı tabağında da günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayacak, sağlıklı yiyecekler olmalıdır. Bunar yumurta, peynir, süt gibi çocuğun sağlıklı büyümesini destekleyecek ürünler olmalıdır"

HARÇLIK YERİNE EVDEN YİYECEKLER

Bunun yanında bazı öğrencilerin kahvaltılarını okulda yaptıklarını dile getiren Şahin, "Burada velilerimiz okulda beslenme planlarını detaylı bir şekilde inceleyebilir. Kahvaltıda ne tükettiklerin kontrol etmeleri gerekiyor. Çocukların beraberindeki beslenme çantalarında neler olmalıdır? Çocuğumuzu okula gönderirken ona harçlık vermek yerine kendilerinin yanına evden sağlıklı yiyecekler verebiliriz. Bunlar doğal yiyecekler olmalıdır. Beslenme çantasında süt, kefirin yanı sıra sağlıklı yiyecekler olan ceviz, badem içi, fındık gibi yemesi kolay kuruyemişleri tercih edebilirler. Bunlar çocuklarımızın hafızasının güçlenmesine yardımcı sağlıklı yiyecekler. Yine günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayacak meyvelerden birisi mutlaka o çantada olmalıdır"

BESLENME ÇANTASINDAKİLER HER GÜN DEĞİŞMELİ

Sağlıklı beslenmenin çeşitlilik gerektirdiğini ifade eden Şahin, "Bu nedenle beslenme çantasını düzenlerken, her gün aynı meyveleri ve kuruyemişleri kullanmak yerine değiştrirek kullanmak gerekir. Evde hazırlanan kek ve benzeri sağlıklı atıştırmalıklarda kullanabilir" dedi.

Ayrıca beslenme çantası yerine harçlık verdiğimizde ise kantinden çocuklarımızın sağlıklı ürünler alması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Kantinlerden ne alındığı da önemlidir. Yine süt, kefir ve sağlıklı kuruyemişler alınabilir. Ancak kesinlikle paketli hazır gıdalardan uzak durulmalıdır"

BESLENME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRMELİYİZ

Sağlıklı beslenmeye çok küçük yaşlarda başlanması gerektiğini ifade eden Şahin, "Bilindiği üzere, çocuklar günümüzde hareketsiz kaldıkları için çok fazla tablet ve bilgisayar başında durduklarından hareketsiz kalıyor. Aynı zamanda ev yemeklerinden uzaklaşarak fast food tarzı besinlere yöneliyorlar. Bu nedenle kilo problemleri ile karşılaşıyorlar. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmeliyiz. Sağlıklı ürünleri tükettikçe daha sağlıklı büyüyecekler ve kilo kontrolü sağlıyacaklardır"