Beşparmak çorbası tarifi: Masterchef Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

BEŞPARMAK ÇORBASI TARİFİ

Beşparmak çorbası malzemeler

1 kilogram kemikli kuzu eti

3 adet patates

1 yemek kaşığı tuz

2 adet kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

Hamur için;

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı su

1/2 çay kaşığı tuz

BEŞPARMAK ÇORBASI YAPILIŞI

Bir tencere veya düdüklü tencereye etleri yerleştirin ve tüm tencere su ile dolacak kadar su ekleyin.

1,5 saat sonra su kaynayıp etler pişmeye yaklaşınca doğranmış patatesleri de ekleyin ve patatesler yumuşayana kadar pişirin.