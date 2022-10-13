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Giriş Tarihi: 13.10.2022 23:12

Beşparmak çorbası tarifi: Masterchef Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölümünde Beşparmak çorbası tarifi merak konusu oldu. Kırgızistan'da meşhur olan beşparmak çorbası etli bir yemektir. Mehmet, Danilo ve Somer şefler ana kadro yarışmacılarından Beşparmak çorbası hazırlamalarını istedi. Evde kendileri de hazırlamak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler " Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorulara yoğun olarak cevap aramaya devam ediyor. İşte detaylar…

Beşparmak çorbası tarifi: Masterchef Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

Beşparmak çorbası tarifi, MasterChef son bölümde yarışmacılardan istendi. Yarışmacıların hazırlayışını ekranlarda izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Beşparmak çorbası Tarifi ile ilgili olarak "Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar…

BEŞPARMAK ÇORBASI TARİFİ

Beşparmak çorbası malzemeler

1 kilogram kemikli kuzu eti
3 adet patates
1 yemek kaşığı tuz
2 adet kuru soğan
1 çay kaşığı karabiber
Hamur için;

2 su bardağı un
1 adet yumurta
1 su bardağı su
1/2 çay kaşığı tuz

BEŞPARMAK ÇORBASI YAPILIŞI

Bir tencere veya düdüklü tencereye etleri yerleştirin ve tüm tencere su ile dolacak kadar su ekleyin.

1,5 saat sonra su kaynayıp etler pişmeye yaklaşınca doğranmış patatesleri de ekleyin ve patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Etler ve patatesler piştikten sonra kevgir yardımıyla tencereden çıkarın ve kaynayan piyazlık doğranmış soğanları suya atıp yumuşayana kadar 5 dakika pişirin.

Soğanları da süzdürüp tencereden aldıktan sonra hamur parçalarını da aynı suya atın ve 5 dakika pişirin. Eğer su miktarı azalmışsa biraz daha su ekleyip kaynadıktan sonra hamurları atabilirsiniz.

Pişen hamurları servis edeceğiniz tabağın en altına yerleştirin.

Üzerine et ve patatesleri, en üste de soğanları yerleştiriniz.

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Beşparmak çorbası tarifi: Masterchef Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?
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