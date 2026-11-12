Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

Yeni yöntemde ise betonun şekillendirilmesi için özel olarak dikilmiş kumaş kalıplar kullanılıyor. Bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımlar, kumaş parçalarına aktarılıyor ve bu parçalar bir araya getirilerek betonun döküleceği kalıp oluşturuluyor.