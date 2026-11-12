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Giriş Tarihi: 12.11.2026 13:54

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

İnşaat sektöründe yıllardır kullanılan beton kalıpları için şaşırtıcı bir alternatif geliştirildi. Mühendisler, özel olarak dikilen kumaşları kalıp olarak kullanarak beton kiriş üretmeyi başardı.

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DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY Yaşam
Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem
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Yeni yöntemle geleneksel kirişlere kıyasla çok daha az beton ve çelik kullanılırken, ortaya çıkan dayanıklı yapı elemanları inşaat teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

BETON KALIPLARINDA ALIŞILMIŞIN DIŞINDA YÖNTEM

Geleneksel inşaat yöntemlerinde beton kirişler genellikle ahşap veya metal kalıplara dökülerek şekillendiriliyor. Ancak bu kalıplar, özellikle karmaşık tasarımların üretiminde teknik açıdan zorluk çıkarabiliyor.

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

Yeni yöntemde ise betonun şekillendirilmesi için özel olarak dikilmiş kumaş kalıplar kullanılıyor. Bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımlar, kumaş parçalarına aktarılıyor ve bu parçalar bir araya getirilerek betonun döküleceği kalıp oluşturuluyor.

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Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

ÜÇTE BİR ORANINDA BETON KULLANILDI

Araştırmacıların geliştirdiği yöntemle yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir beton kiriş üretildi. Geleneksel bir kirişle aynı ağırlığı taşıyacak şekilde tasarlanan bu yapıda, yaklaşık üçte bir oranında beton ve yarı yarıya daha az çelik takviye kullanıldı.

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

Üretilen kiriş üzerinde gerçekleştirilen yük testlerinde, yapının ölçülen tepkisinin bilgisayar modelinin tahminlerinden yaklaşık yüzde 2 oranında farklı olduğu görüldü.

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

KUMAŞ KALIPLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Beton dökülürken kumaşın ağırlık nedeniyle şekil değiştirmesi, yöntemin en önemli teknik zorluklarından biri olarak görülüyor. Araştırmacılar, kumaşın bu esnekliğini bir dezavantaj olmaktan çıkararak tasarımın parçası haline getirdi.

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

Özel olarak hesaplanan kumaş kalıplar, betonun dökülmesiyle birlikte istenen kiriş biçimini alıyor. Böylece geleneksel kalıplarla üretilmesi zor olan açılı ve ince yapılar oluşturulabiliyor.

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

HER İNŞAATTA KULLANILMAYACAK

Yeni yöntemin özellikle özel tasarımlı beton parçalarında, uzun açıklıklı çatı sistemlerinde, yaya yapılarında ve peyzaj elemanlarında kullanılması hedefleniyor.

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

Ancak standart ve sürekli aynı biçimde üretilen beton kirişlerde geleneksel kalıplar şimdilik daha avantajlı olabiliyor.

Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin daha büyük yapılarda uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir sonraki aşamada farklı boyutlardaki kirişlerin dayanıklılık sınırlarının test edilmesi planlanıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem
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