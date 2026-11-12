Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! İnşaat dünyasında ezber bozan yöntem

BETON KALIPLARINDA ALIŞILMIŞIN DIŞINDA YÖNTEM
Geleneksel inşaat yöntemlerinde beton kirişler genellikle ahşap veya metal kalıplara dökülerek şekillendiriliyor. Ancak bu kalıplar, özellikle karmaşık tasarımların üretiminde teknik açıdan zorluk çıkarabiliyor.
ÜÇTE BİR ORANINDA BETON KULLANILDI
Araştırmacıların geliştirdiği yöntemle yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir beton kiriş üretildi. Geleneksel bir kirişle aynı ağırlığı taşıyacak şekilde tasarlanan bu yapıda, yaklaşık üçte bir oranında beton ve yarı yarıya daha az çelik takviye kullanıldı.
Üretilen kiriş üzerinde gerçekleştirilen yük testlerinde, yapının ölçülen tepkisinin bilgisayar modelinin tahminlerinden yaklaşık yüzde 2 oranında farklı olduğu görüldü.
KUMAŞ KALIPLAR NASIL ÇALIŞIYOR?
Beton dökülürken kumaşın ağırlık nedeniyle şekil değiştirmesi, yöntemin en önemli teknik zorluklarından biri olarak görülüyor. Araştırmacılar, kumaşın bu esnekliğini bir dezavantaj olmaktan çıkararak tasarımın parçası haline getirdi.
Özel olarak hesaplanan kumaş kalıplar, betonun dökülmesiyle birlikte istenen kiriş biçimini alıyor. Böylece geleneksel kalıplarla üretilmesi zor olan açılı ve ince yapılar oluşturulabiliyor.
HER İNŞAATTA KULLANILMAYACAK
Yeni yöntemin özellikle özel tasarımlı beton parçalarında, uzun açıklıklı çatı sistemlerinde, yaya yapılarında ve peyzaj elemanlarında kullanılması hedefleniyor.
Ancak standart ve sürekli aynı biçimde üretilen beton kirişlerde geleneksel kalıplar şimdilik daha avantajlı olabiliyor.
Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin daha büyük yapılarda uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir sonraki aşamada farklı boyutlardaki kirişlerin dayanıklılık sınırlarının test edilmesi planlanıyor.