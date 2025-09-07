Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü

Kaza, dün öğle saatlerinde Midyat Bağlar Mahallesi Mardin yolu üzerinde Yenigün Seç Market nünden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Berat Akıncı ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akıncı, doktorların tüm müdahalesine rağmen iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Aslen Sarıköy (Sed Köyü) nüfusuna kayıtlı olan Berat Akıncı'nın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Akıncı, köyünde dün gece düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.