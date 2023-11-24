Beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çevre yolundan seyir halinde olan Erdal G. idaresindeki beton mikseri, önüne geçen Yunus Kurt yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından motosikletten düşen sürücü beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipler mikserin altında kalan Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından motosikleti sürücüsünün cansız bedeni mikserin altından çıkartılarak cenaze aracıyla morga götürüldü. Kaza nedeniyle şok geçiren sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası çevreye toplanan vatandaşlar olay yerini polisin uyarısına rağmen film izler gibi izledi.

Öteyandan kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin mikserin önünde seyir ettiği çarpma ile birlikte düşüp altta kaldığı anlar yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.