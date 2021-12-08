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Giriş Tarihi: 8.12.2021 17:09 Son Güncelleme: 8.12.2021 17:26

BEÜ ‘Zonguldak Tanıtım Günleri’nde

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
BEÜ ‘Zonguldak Tanıtım Günleri’nde

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Valiliği öncülüğünde Zonguldak Belediyesi ve Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDE) işbirliği ile 9- 12 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan "Zonguldak Tanıtım Günleri"ne katılacak.

Zonguldak'ın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini, ulusal alanda tanıtmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenecek olan "Zonguldak Tanıtım Günleri"nde şehrin önemli bir dinamiği olarak yerini alacak olan üniversitemiz bilimsel, kültürel sanat ve spor alanında gerçekleştirilen proje, faaliyet ve ürünleri ile ziyaretçiler ile buluşacak.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada, "4 gün süre ile İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de yoğun katılım olması beklenen tanıtım etkinliğinde tüm İstanbulları ve vatandaşlarımızı üniversitemiz standına bekliyoruz" dedi.

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BEÜ ‘Zonguldak Tanıtım Günleri’nde
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