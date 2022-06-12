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Giriş Tarihi: 13.6.2022

‘Beyaz’ bir gelecek ümidiyle yaşıyorlar

‘Beyaz’ bir gelecek ümidiyle yaşıyorlar
Dünyanın dört bir yanında farklı görünüşlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalan albino bireyler, bazı Afrika ülkelerinde batıl inançlardan ötürü ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" olarak dünyaya gelen albinolar, Tanzanya, Zambiya, Burundi ve Malavi gibi Afrika ülkelerinde şans getirdiğine inanılarak kaçırılıyor ve uzuvları kesiliyor. Kigamboni bölgesinde yaşayan Süleyman Muhammed, cilt sorunlarının, 2019'dan bu yana yaptığı işe engel olmaya başladığını söyledi. 13 yaşındaki İkram Hassan ise ailesine yardım etmek için pilot olma hayali kurduğunu belirtti. Hasan, okuldayken bazı öğrencilerin ona garip isimler verdiklerini ve kendisiyle alay ettiklerini söyledi. AA

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‘Beyaz’ bir gelecek ümidiyle yaşıyorlar
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