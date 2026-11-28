Banyo dekorasyonunda yıllardır tercih edilen beyaz seramikler ve parlak yüzeyler, yeni yılda daha renkli alternatiflerle karşı karşıya. 2027'ye damga vurması beklenen 7 trendi sıralandı.
Bir dönem büyük boy seramiklerin gölgesinde kalan küçük kare fayanslar, mozaikler ve ince dikdörtgen karolar yeniden sahneye çıkıyor. Üstelik bu kez derz çizgileri gizlenmek yerine dekorasyonun bir parçası olarak kullanılıyor.
Eskiden mutfak zeminlerinde sıkça gördüğümüz dama desenleri, yeni yılda banyo duvarlarında da karşımıza çıkacak. Krem ve kahverengi gibi iki farklı tonu bir araya getirerek klasik siyah-beyaz görünümün dışına çıkabilirsiniz.
Sıradan beyaz lavaboların karşısına doğal taştan oyulmuş, yuvarlak hatlı ve dokulu modeller çıkıyor. Yere oturan lavabo dolapları ve doğrudan duvara monte edilen musluklar da bu tasarımlara eşlik ediyor.
2027'nin banyo renklerinde ada çayı yeşili, zeytin yeşili, kiremit, kum beji ve kakao tonları dikkat çekiyor. Daha koyu renklerden hoşlananlar için ise gece mavisi ve antrasit alternatifler arasında yer alıyor.
Kum beji duvarlarla buluşan bordo tonları, banyolara sıcak ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Dokulu duvar panelleri, mermer tezgâhlar ve pirinç renkli musluklar ise bu görünümü tamamlıyor.
Tek renk fayansların karşısına kuş, çiçek ve yaprak motifleriyle bezenmiş duvar kaplamaları çıkıyor. Özellikle küvet arkasında kullanılan doğa desenleri, banyonun bütün havasını değiştirebiliyor.
Banyoyu evin diğer odalarından tamamen ayıran tasarımlara cam tuğlalar ve dokulu cam bölmeler alternatif oluyor. Özellikle geniş ebeveyn banyolarında kullanılan bu anlayış, dekorasyonda odalar arasındaki keskin sınırları yumuşatıyor. Yeni yılda banyo tasarımlarında yalnızca işlevsellik değil, evin genel tarzıyla uyum da söz sahibi olacak.
Yeşil ve kahverengi damarlı doğal taşlar, klasik banyo dolaplarına farklı bir görünüm. Ahşap, taş ve gün ışığının buluştuğu tasarımlarla banyolarda daha huzurlu bir atmosfer oluşturuluyor.