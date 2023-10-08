Beyaz kod veren doktora suç duyurusu

Ankara'da engelli bir hastanın yakını için 'beyaz kod' veren doktorun şikayeti ters tepti. Şikayet sonrası yargılanan hasta yakını beraat ederken mahkeme, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay şöyle gelişti. Fatih Ö.'nün (39) yüzde 97 engelli kızı Esila Ö.'nün (11) bir süre önce kırılan ayağı alçıya alındı. Fatih Ö., daha sonra yenilenen alçının kaydığını farkedince eşiyle birlikte tekrar hastaneye gitti. İddialara göre Fatih Ö. ile Acil Servis'te görevli doktor Mehmet Ş. arasında tartışma yaşandı. Bu sırada doktor "beyaz kod" verilince polisler Fatih Ö.'yü gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Fatih Ö. hakkında, 'tehdit' ve 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Fatih Ö. ifadesinde, "Doktora kızımın engelli olduğunu söyledim. Bana, 'Bu saate kadar durduysa sabaha kadar da durur. Sabah polikliniğe getirin' dedi. Engelli olması nedeniyle ellerini ve ayaklarını hareket ettirdiğini anlattım. Tekrar aynı şeyleri söyleyince başkalarına sordum onlar da doktor Mehmet Ş.'nin onay vermediğini söyledi. Bizi 2 saat beklettiler, bu durumdan şikayetçi olacağımı söyleyince doktor bana küfür ederek 'nereye şikayet ediyorsan et' dedi" diye konuştu. Dr. Mehmet Ş. ise, atel değişiminin sabah poliklinikte yapılacağını, hayati bir durum olmadığının söylendiğini ve Fatih Ö.'nün kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ifade etti. Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi, mağdur beyanları hariç bir delil bulunamadığı gerekçesiyle Fatih Ö.'nün beraatine hükmetti. Mahkeme, Dr. Mehmet Ş. hakkında 'sanığın çocuğuna gerekli tedaviyi uygulamadığı' ve 'sanığa hakaret ettiği' gerekçesiyle kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.