TEREYAĞI SARISI MUTFAK DOLAPLARINDA YENİDEN GÜNDEMDE

Soğuk gri ve beyaz renklerin yerine daha neşeli tonlar isteyenler için tereyağı sarısı da dikkat çekiyor. Özellikle açık sarı dolaplar, mavi detaylar ve koyu ahşap yüzeylerle bir araya getirildiğinde mutfağa sıcak bir hava katabiliyor.

Tasarımcılara göre bütün dolapları sarıya boyamak şart değil. Perdelerde, sandalye döşemelerinde veya küçük dekoratif parçalarda kullanılan renkler de mutfağın görünümünü değiştirebilirsiniz.