Mutfak yenilerken en çok düşündüren ayrıntılardan biri de dolapların hangi renk olacağı. Bugüne kadar risksiz bir seçim olarak görülen açık renklerin yanına artık daha cesur tercihler ekleniyor. Özellikle mutfağa daha sıcak ve yaşanmış bir görünüm kazandıran renkler, tasarımcıların yeni önerileri arasında.
Mutfak dolaplarında uzun zamandır görmeye alıştığımız renkler artık yerini farklı tercihlere bırakmaya başlıyor. Tasarımcılar, tekdüze görünümler yerine daha sıcak, doğal ve karakterli mutfaklara yöneliyor. Özellikle beş renk değişimi, 2027 dekorasyonunda dikkat çekiyor.
Son yıllarda mutfaklarda sıkça kullanılan adaçayı ve zümrüt yeşiline şimdi kahverengi tonları rakip oluyor. Çikolata kahvesinden açık kahveye kadar uzanan bu renkler, mutfaklara daha sıcak bir görünüm kazandırıyor. Özellikle mantar rengi olarak bilinen yumuşak kahverengiler, yeni tasarımlarda tercih edilen seçenekler arasında.
Kahverenginin en güzel yanlarından biri de farklı malzemelerle kolayca uyum sağlaması. Açık renk tezgahlar, pirinç kulplar ve doğal ahşap detaylarla bir araya geldiğinde mutfakta daha bütünlüklü bir görünüm oluşturabiliyor. Koyu tonları sevenler ise çikolataya benzeyen renklerle daha belirgin bir dekorasyon hazırlayabiliyor.
Bembeyaz dolaplarla hazırlanan mutfaklar uzun yıllardır popülerliğini koruyor. Ancak tasarımcılar, özellikle soğuk beyazların yerine taş rengi, sıcak gri, hafif zeytin yeşili ve doğal ahşap yüzeyleri öneriyor. Bu renkler, mutfağın daha sıcak ve yaşanmış bir görünüme kavuşmasını sağlayabiliyor.
Mutfak dolaplarında pastel tonlardan hoşlananlar için bu kez daha cesur renkler gündemde. Özellikle gece mavisi ve siyaha yaklaşan koyu yeşiller, tasarımcıların yeni tercihlerinden biri. Bu tonlar, altın ve pirinç renkli kulplarla birleştiğinde mutfakta dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor.
Koyu renklerin yalnızca alt dolaplarda kullanılması yerine mutfağın genelinde devam ettirilmesi de öneriliyor. Dolaplarla uyumlu fayanslar ve benzer tonlardaki duvarlar, renklerin birbirinden kopuk görünmesini engelleyebiliyor. Böylece mutfağın farklı bölümleri arasında daha güçlü bir bütünlük kurulabiliyor.
Soğuk gri ve beyaz renklerin yerine daha neşeli tonlar isteyenler için tereyağı sarısı da dikkat çekiyor. Özellikle açık sarı dolaplar, mavi detaylar ve koyu ahşap yüzeylerle bir araya getirildiğinde mutfağa sıcak bir hava katabiliyor.
Tasarımcılara göre bütün dolapları sarıya boyamak şart değil. Perdelerde, sandalye döşemelerinde veya küçük dekoratif parçalarda kullanılan renkler de mutfağın görünümünü değiştirebilirsiniz.
Bej mutfaklardan vazgeçmek istemeyenler için daha farklı bir renk anlayışı da gündemde. Griyle karışmış mavi-yeşil tonları ve hafif toprak etkisi taşıyan renkler, klasik bejin yanına daha hareketli seçenekler ekliyor. Özellikle ahşap dolaplarla birlikte kullanılan bu tonlar, mutfakta yumuşak bir renk geçişi oluşturabiliyor
Mutfak dekorasyonunda değişen yalnızca dolapların rengi değil, renklerin bir araya getirilme biçimi de oluyor. Açık ahşap yüzeyleri koyu maviyle, sıcak bej tonlarını zeytin yeşiliyle veya sarıyı doğal ahşapla birleştirmek mümkün.