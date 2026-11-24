SARARAN TABAN KENARLARINI BÖYLE TEMİZLEYİN

Beyaz spor ayakkabıların en çabuk kirlenen yerlerinden biri de tabanların dış kenarları. Burada oluşan gri ve sarı izler, ayakkabı yeni olsa bile eski görünmesine neden olabiliyor. Kauçuk gibi dayanıklı taban yüzeylerinde hafif sabunlu su ve uygun bir fırçayla temizlik yapılabilir.

Ancak sararmış her taban eski beyazlığına dönmeyebilir. Özellikle malzemenin zamanla renk değiştirmesi sonucu oluşan izler, yüzeysel kirlerden farklı. Böyle durumlarda daha sert fırçalamak veya güçlü kimyasallar kullanmak, sorunu çözmek yerine tabana zarar verebilir.