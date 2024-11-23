‘Beyaz yol’ hüsranla sonuçlandı

İBB'nin metrobüs seferlerini felç eden 'beyaz yol' projesi hüsranla sonuçlandı. 2022'den beri süren çalışmalar nedeniyle sarsıntılı yolculuklara ve yoğun trafiğe neden olan yol için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "21 yıl boyunca ilk yapıldığı gün gibi sağlam olacak" vaadinde bulundu. Ancak 2 yılda deforme olan yolda çatlaklar ve kırılmalar meydana geldi.Metrobüsün Beylikdüzü Saadetdere Durağı'nda kaydedilen görüntülerde araçların çatlaklarla dolu yolda seyrettiği görüldü. Haziran 2022'den beri süren çalışmalar bir türlü bitmezken, beyaz yol ile ilgili öngörülerin hiçbiri tutmadı.2022 yılından beri bitmek bilmeyen beyaz yol çalışmaları, her durakta günlerce sürüyor ve metrobüs güzergahı boyunca trafik yoğunluğuna neden oluyor. Çalışmaların tamamlandığı noktalarda ise konforsuz yolculuğa sebep oluyor. Beyaz beton döşeli yollarda seyreden metrobüs araçları yolda tir tir titriyor. Yolcular toprak yolda gidiyormuş gibi sarsıla sarsıla seyahat ediyor.