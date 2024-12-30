Beyazıt’taki çatışma davasında karar: Cezaları belli oldu...

İstanbul'un turistik bölgelerinden Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de çatışma yaşanmıştı. Çadırcılar caddesinde esnaf olan iki grup arasındaki eski bir husumet yeniden alevlenmiş ve taraflar silaha sarılmıştı. Çatışma sırasında caddeden geçen Azeri oyuncu Kamuran Dadashzade vurulup ölmüş, aralarında bir polis memurunun da olduğu dört kişi yaralanmıştı. Hazırlanan İddianamede, iş yerleri yan yana olan iki grubun aralarında bulunan husumetten kaynaklandığı anlatıldı. 26 şüphelinin 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapisler talep edilmişti.

KARAR VERİLDİ

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı karara bağladı. Heyet, hakkında adli kontrol kararı bulunan firari sanık Kerim Öztürk'ü maktul Kamran Dadashzade'ye karşı "Olası kastla kasten öldürme", müşteki sanıklar Enes ve Remzi Korkular'a karşı "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 33 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

20 YIL HAPİS CEZASI ALAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanık Mustafa Korkular hakkında ise 2 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 20 yıl hapis cezasına hükmeden heyet, 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" 4 kişiye karşı "Silahla kasten yaralama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatına hükmetti. Mahkeme, ayrıca sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Polat Öztürk'e "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 4 yıl 3 ay hapis cezası, diğer suçlardan ise beraatına karar verdi.

CEZALAR VE BERAATLAR

Heyet, tutuksuz sanıklar Ferit Çakırtaş, Remzi Korkular ve İbrahim Halil Küçükyılmaz'ı 2 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Eyüp Can Asma ve Bülent Kandöre'yi "Silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırırken sanık Gürsel Korkular'ı da "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 yıl 6 ay 22 gün hapsine hükmetti. Mahkeme diğer müşteki-sanıkların üzerlerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraatına hükmetti.