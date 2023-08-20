Beyin hastalıkları daha çok öldürüyor

Türkiye'de 2022'deki ölüm sayısı geçen seneye göre yüzde 10.9 azalarak 504 bin 839 olurken yaşamını yitirenlerin yüzde 54.6'sını erkekler, yüzde 45.4'ünü kadınlar oluşturdu. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, ölüm nedenleri istatistiklerini şöyle değerlendirdi:Vatandaşların 3'te 1'i kalp ve damar hastalıklarından, onların da yaklaşık 4'te 1'i inmeden hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk beş ölüm nedeninden ikisi nörolojik hastalıklar. İlk sırada kalp hastalıkları, ikinci sırada inme, ardından akciğer ve KOAH, beşinci sırada Alzheimer var.Nörolojik hastalıkların risk faktörleri arasında sigara birinci sırada. Bunu obezite, tansiyon, kötü beslenme, hava kirliliği, kan şekeri yüksekliği izliyor. İnmede ölüm ve sakatlık, yatağa bağlı kalma, felç geçirme riski varken, migrende ağrı sıklığı nedeniyle işe gidememe, gündelik faaliyetlerin azalması gibi problemler ortaya çıkabiliyor. İnme, depresyon ve baş ağrısı engelliliğe neden olan 10 hastalıktan 4'ünü teşkil ediyor. Kişi nörolojik hastalıklara yakalanmak istemiyorsa damar sağlığına dikkat etmeli. Meyve, sebze, tam tahıllı ve işlenmemiş doğal gıdalarla sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalı. Ayrıca egzersizler ve sosyal aktiviteler artırılmalı.