Beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki genç 5 kişiye hayat ve umut oldu

Bunun üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hekimleri Uzm. Dr. Uğur Altun, Uzm. Dr. Hasan Dirik ve Organ Doku Koordinatörü Sezer Uğuz tarafından aile ile yapılan görüşme sonrasında A.S.Y.' organları bağışlandı.

Yapılan tetkikler sonrasında gencin kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğerinin alınması kararlaştırıldı. Ankara Bilkent Hastanesi, Konya Meram Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden özel ekipler nakil için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında Antalya Organ Doku Koordinatörlüğü Merkezi ile iletişim kurularak başlatılan işlemler doğrultusunda, A.S.Y. organları özel ekiplerle nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı.