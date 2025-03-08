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Giriş Tarihi: 8.3.2025 18:40 Son Güncelleme: 8.3.2025 18:41

Beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki genç 5 kişiye hayat ve umut oldu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 25 Şubat’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki A.S.Y. tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 Mart 2025 tarihinde beyin ölümü gerçekleşti.

MEHMET AL MEHMET AL
Beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki genç 5 kişiye hayat ve umut oldu

Bunun üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hekimleri Uzm. Dr. Uğur Altun, Uzm. Dr. Hasan Dirik ve Organ Doku Koordinatörü Sezer Uğuz tarafından aile ile yapılan görüşme sonrasında A.S.Y.' organları bağışlandı.

Yapılan tetkikler sonrasında gencin kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğerinin alınması kararlaştırıldı. Ankara Bilkent Hastanesi, Konya Meram Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden özel ekipler nakil için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında Antalya Organ Doku Koordinatörlüğü Merkezi ile iletişim kurularak başlatılan işlemler doğrultusunda, A.S.Y. organları özel ekiplerle nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı.

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Beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki genç 5 kişiye hayat ve umut oldu
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