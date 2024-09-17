Beyin ölümü gerçekleşti: 4 kişiye hayat oldu!

Bir aracın çarpmasına bağlı beyin dokusu harabiyeti ve beyin kanaması olan 61 yaşındaki K.E. isimli erkek hasta, 6 Eylül tarihinde Manisa Şehir Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. 12 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşen hastayla ilgili, hasta yakınlarının isteği üzerine Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatör Hekimi Dr. Önder Yıldırım ile görüşme sağlandı.
Aile ile gerçekleştirilen görüşme sonrası organ bağışı ve alımı için gerekli yasal ve tıbbi prosedürler tamamlandı. Gerekli yasal ve tıbbi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, İzmir'den farklı hastanelerden gelen üç ayrı ekip Organ Nakli Koordinatör hekimi Dr. Önder Yıldırım eşliğinde Manisa Şehir Hastanesi Ameliyathanesinde operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
"HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR"
Donörden alınan karaciğer, sağ ve sol böbrek, sağ ve sol kornea dört hastaya umut oldu. Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatör Hekimi Dr. Önder Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ülkemizde hâlâ oldukça düşük seviyede olan organ bağışı son derece önemli ve hayati niteliktedir.
Özellikle kişinin hayattayken tıbben ölümünden sonra organlarını bağışlaması, kalp ve kornea gibi doku ve organların nakli için son derece önem taşır. Organ bağışı, organ yetmezliği olan hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavidir. Her bağış yeni bir hayattır. 3 organ ve 2 doku ile diğer insanların yaşamına ve mevcut olan hastalıklarının iyileşmesine destek olan donörümüze ve ailesine teşekkür ediyoruz." dedi.