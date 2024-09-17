Beyin ölümü gerçekleşti: 4 kişiye hayat oldu!

Aile ile gerçekleştirilen görüşme sonrası organ bağışı ve alımı için gerekli yasal ve tıbbi prosedürler tamamlandı. Gerekli yasal ve tıbbi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, İzmir'den farklı hastanelerden gelen üç ayrı ekip Organ Nakli Koordinatör hekimi Dr. Önder Yıldırım eşliğinde Manisa Şehir Hastanesi Ameliyathanesinde operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

"HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR"

Donörden alınan karaciğer, sağ ve sol böbrek, sağ ve sol kornea dört hastaya umut oldu. Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatör Hekimi Dr. Önder Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ülkemizde hâlâ oldukça düşük seviyede olan organ bağışı son derece önemli ve hayati niteliktedir.