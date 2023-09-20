Beykoz vapurunda gencin saçlarını yakmıştı! Şüpheli adamın ifadesi pes dedirtti

"YANIK KOKUSUNU HİSSETTİM, SONRA BANA SALDIRDI"

Müşteki M.E.A. ise, "İskeleye gelen Beykoz'a giden vapura bindim. Ben vapura binerken bu şahıs da arkamdan bindi ve bana hitaben 'saçın cok güzel' dedi. Ancak ben ona cevap vermedim. Vapur Beykoz İskelesine yanaşırken bu şahıs benim oturduğum yerdeki koridordan geçiyordu. Tam benim yanımdan geçerken çakmak çakma sesi duydum. Daha sonrasında saçımın yandığını ve yanık kokusunu hissettim. Ancak ben bu şahısta çakmak görmedim. Bana doğru ellerini yumruk yaparak kaldırdı. Vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Bu şahsı orada bulunan vatandaşlar durdurdu. Bu şahıs oradaki vatandaslara hitaben 'Burası Türkiye, böyle yaşayamaz, saç uzatamaz. Benim zoruma gidiyor' şeklinde konuştuğunu duydum" dedi.

ÇAKMAKLI ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.