Beykoz vapurunda gencin saçlarını yakmıştı! Şüpheli adamın ifadesi pes dedirtti

Sarıyer Beykoz vapurunda 9 Eylül 2023 günü akıl almaz bir olay yaşandı. Vapur iskeleye yanaştığı esnada 52 yaşındaki N.Ç., önünde oturan 14 yaşındaki M.E.A.'nın saçlarını çakmakla yaktı. Aniden şoka giren erkek çocuğu, yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü.
"İLAÇLARIMI ALMADIĞIMDAN KENDİMİ KAYBETTİM"
Yaşanan ilginç olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli N.Ç.'nin savunması ise pes dedirtti. Savunmasında genci iskelede vapur beklerken gördüğünü belirten şüpheli, "Geçmişte bir arkadaşım uzun ve küpeli bir kişi tarafından tecavüze uğradığından uzun saçlara karşı travmam vardı. Psikolojik ilaçlarımı almadığımdan kaynaklı bir anda kendimi kaybettim. Vapur yanaşırken gencin yanına giderek çakmakla saçlarını yaktım. Tam uzaklaşacakken bana saldırdı. Birbirimize girdiğimiz esnada vatandaşlar bizi ayırdı" diyerek pişman olduğunu söyledi.
TANIK AKIL ALMAZ OLAYI ANLATTI
Olayla ilgili tanık olarak dinlenen A.B. ise ifadesinde vapur iskeleye yaşadığı esnada çocukla adamın kavga etmeye başladığını söyleyerek "Çocuk 'Beni bu adamdan kurtarın' diye bağırıyordu. Biz onları ayırınca adam kaçmaya çalıştı.
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Ben çocukla birlikte vapurun yanaştığı iskelede bekledim. Sonra adam geri geldi ve çocuğa 'İ...' diye bağırdı. Bize de 'Erkek adam saç uzatır mı, çocuklarınıza kötü örnek oluyor' diyerek bağırdı. Ardından da polisler geldi" ifadelerini kullandı.
"YANIK KOKUSUNU HİSSETTİM, SONRA BANA SALDIRDI"
Müşteki M.E.A. ise, "İskeleye gelen Beykoz'a giden vapura bindim. Ben vapura binerken bu şahıs da arkamdan bindi ve bana hitaben 'saçın cok güzel' dedi. Ancak ben ona cevap vermedim. Vapur Beykoz İskelesine yanaşırken bu şahıs benim oturduğum yerdeki koridordan geçiyordu. Tam benim yanımdan geçerken çakmak çakma sesi duydum. Daha sonrasında saçımın yandığını ve yanık kokusunu hissettim. Ancak ben bu şahısta çakmak görmedim. Bana doğru ellerini yumruk yaparak kaldırdı. Vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Bu şahsı orada bulunan vatandaşlar durdurdu. Bu şahıs oradaki vatandaslara hitaben 'Burası Türkiye, böyle yaşayamaz, saç uzatamaz. Benim zoruma gidiyor' şeklinde konuştuğunu duydum" dedi.
ÇAKMAKLI ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.