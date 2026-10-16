Beykoz’da bin 879 talebin tamamına ulaşıldı

Beykoz'da 14 Ekim Çarşamba sabahı başlayan sağanak, ilçe tarihine geçti. İki gün boyunca aralıksız süren yağışta metrekareye 270 kilogram yağış düştü ve Beykoz'un yağış rekoru kırıldı. Yağışın ilk saatlerinden itibaren Beykoz Belediyesi ekipleri sokaklardaydı. 100'ün üzerinde araç ve 580'e yakın personelin görev aldığı çalışmalar, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel başkanlığında kurulan belediyenin Afet ve Acil Durum Kriz Masası'ndan anlık olarak yönetildi.

EN ÇOK MAZGAL TALEBİ GELDİ

14 Ekim Çarşamba sabahından 16 Ekim Cuma saat 09.00'a kadar Beykoz Belediyesi Çözüm Merkezi'ne toplam 1.879 talep ulaştı. Taleplerin 818'i mazgal ve yağmur suyu temizliğiyle ilgiliydi. Bunu 352 toprak kayması ihbarı ve 316 tehlike arz eden ağaç bildirimi izledi. Ekiplere ayrıca 77 duvar onarım ve yapım, 76 ulaşım aracı, 50 asfalt onarım, 30 yağmur suyu hattı tamiri ve 19 yağmur suyu hattı yapım talebi iletildi.

TOKATKÖY İLK SIRADA

Yağıştan en çok etkilenen mahalle Tokatköy oldu. Tokatköy'den 317 talep geldi. Gümüşsuyu 151, İncirköy 128, Çamlıbahçe 125 ve Ortaçeşme 105 taleple Tokatköy'ü izledi. Bin 500 Talep Olumlu Sonuçlandı. Belediye ekipleri gelen taleplerin tamamına giderken yaklaşık 1.500 talep olumlu olarak sonuçlandırıldı. Ekiplerin, yağışın ardından oluşan hasarları gidermek için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Beykoz'da etkili olan aşırı sağanak yağış ve sel felaketinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beykoz Belediyesi ekiplerinin saha ve hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor.

GÜRZEL: "SOKAKLARIMIZ PIRIL PIRIL OLANA KADAR SAHADAYIZ."

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Metrekareye 270 kilogramla tarihinin en yoğun yağışını alan Beykoz'umuzda, komşularımızın yaralarını sarmak için 100'ün üzerinde araç ve 580'e yakın mesai arkadaşımızla 7/24 aralıksız sahadayız. Yağışın ilk anından bu yana gelen her çağrıya ulaştık. Her bir komşumuzun mağduriyeti giderilene, her sokağımız pırıl pırıl olana kadar sahadan ayrılmayacak, komşularımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır için tüm Beykozlu komşularıma teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Beykoz." Beykoz Belediyesi, her türlü talep ve acil durum bildirimi için 444 66 61 numaralı Çözüm Merkezi'nin 7/24 hizmet verdiğini hatırlattı.