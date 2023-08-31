Beykoz’da kontrolden çıkan kamyon 3 aracı ezdi: 7 yaralı

Beykoz'da cadde üzerinde ilerlemekte olan alçı yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki 3 otomobili biçti. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, 13.00 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Kiremitdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerlemekte olan Ercan Şahin'in kullandığı kamyon, Kiremitdere Caddesi üzerinde ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 2 otomobile sonrasında duramayan kamyon, içinde 5 kişinin bulunduğu diğer bir otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Otomobili sürükleyen kamyon, kasasının devrilmesi sonucunda durabildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürüklenen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada otomobillerde bulunan toplam 7 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis Kiremitdere Caddesi'ni trafiğe kapattı. Kamyon kasasının devrilmesi sonucu kasadaki alçı yola döküldü. Kazaya karışan araçlar ve kamyon uzun süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.