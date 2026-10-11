Beykoz’da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü

İstanbul'un Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Onur Çıtır (31), henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan motosiklet önce kaldırım taşına ardından yol kenarında bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını direğe vuran sürücü Çıtır ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Onur Çıtır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan Çıtır'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.