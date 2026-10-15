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Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:47

Beykoz’da okul inşaatında korkunç ölüm

Beykoz Paşamandıra Değirmendere Caddesinde yapımı devam eden bir ilkokul inşaatında çalışan işçi Faik Ş., İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış sonrasında su dolan inşaatın bodrum katındaki 5 metre yüksekliğindeki su birikintisine düşerek hayatını kaybetti.

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz’da okul inşaatında korkunç ölüm
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Olay, öğle saatlerinde Beykoz Paşamandıra Değirmendere Caddesi'nde yapımı devam eden Firuzbey İlkokulu'nun inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Faik Ş., yapımı devam eden okulun inşaatının bodrum katında yağmur sebebiyle biriken ve yüksekliği 5 metreyi bulan suya düştü. Arkadaşlarının suyun içinde hareketsiz durduğunu gören işçilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımıyla suyun içinden çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İSTANBUL #BEYKOZ
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Beykoz’da okul inşaatında korkunç ölüm
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