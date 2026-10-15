Beykoz’da okul inşaatında korkunç ölüm

Olay, öğle saatlerinde Beykoz Paşamandıra Değirmendere Caddesi'nde yapımı devam eden Firuzbey İlkokulu'nun inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Faik Ş., yapımı devam eden okulun inşaatının bodrum katında yağmur sebebiyle biriken ve yüksekliği 5 metreyi bulan suya düştü. Arkadaşlarının suyun içinde hareketsiz durduğunu gören işçilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımıyla suyun içinden çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.