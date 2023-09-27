Beylikdüzü’nde gençlerin kavgasına aileler de dahil oldu: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar arasında yumruklu kavga çıktı.

Bir süre sonra durumu fark eden aileler, kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada A.K. ve A.E. isimli iki genç yaralanırken ihbar üzerine olay yerine bekçi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan gençler ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Sokağa gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.