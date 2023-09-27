Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’nde gençlerin kavgasına aileler de dahil oldu: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 27.9.2023 23:35

Beylikdüzü’nde gençlerin kavgasına aileler de dahil oldu: 2 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde gençlerin tartışmasına aileler de dahil olunca çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA
Beylikdüzü’nde gençlerin kavgasına aileler de dahil oldu: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar arasında yumruklu kavga çıktı.

Bir süre sonra durumu fark eden aileler, kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada A.K. ve A.E. isimli iki genç yaralanırken ihbar üzerine olay yerine bekçi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan gençler ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Sokağa gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Son dakika | Karabağ'daki antiterör operasyonunda acı haber: 192 asker şehit oldu
Son dakika haberi: MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak
Ahmaklığın lüzumu yok
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok”
Suzan Sabancı Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor
13 yıllık kâra 1 yılda ulaştılar!
Türkiye daha yeni başlıyor
Günlerdir suların akmadığı Sarıyer'de vatandaş çileden çıktı... "İSKİ, Sarıyer’i Afrika’ya çevirdi"
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü’nde gençlerin kavgasına aileler de dahil oldu: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA