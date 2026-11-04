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Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:44 Son Güncelleme: 04.11.2026 14:47

Beylikdüzü’nde korkunç kaza! Vatandaşa çarpan taksi durmadan kaçtı: Talihsiz adam metrelerce savruldu!

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen kaza yürekleri burktu. İşe giden vatandaşa çarpan ticari taksi durmadan yoluna devam etti. Yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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Beylikdüzü’nde korkunç kaza! Vatandaşa çarpan taksi durmadan kaçtı: Talihsiz adam metrelerce savruldu!
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Kaza dün sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde işe giden bir vatandaşa caddeye dönüş yapan ticari taksi çarparak metrelerce havaya savurdu.

VİCDANSIZ TAKSİCİ DURMADAN KAÇTI

Kaza sonrası yaya ağır yaralanırken ticari taksi ise olay yerinde durmadan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü'nde yayaya çarpan taksici durmadan devam etti! O anlar kamerada | Video



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın karşıya geçerken taksinin çarpması, havaya savrulması ve taksinin kaçması yer aldı.

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"KONTROLSÜZ GELEN ŞAHIS FARK ETMEYEREK ÇARPIP KAÇIYOR"

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Şakir Yıldız isimli vatandaş, "Vatandaş buraya arabasını park etmiş. Karşı tarafta ATM'den para çekmeye gelen kontrolsüz şahıs adamı fark etmeyerek çarpıp kaçıyor. Galiba kafatasında ve kaburgalarında çatlaklar varmış" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BEYLİKDÜZÜ #İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü’nde korkunç kaza! Vatandaşa çarpan taksi durmadan kaçtı: Talihsiz adam metrelerce savruldu!
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