Beylikdüzü’nde öğrencisini döven öğretmene soruşturma

Beylikdüzü'nde Birlik Sanayi Meslek Lisesi'nde ders esnasında öğretmen olduğu düşünülen bir şahıs öğrencisini kitapla kafasına defalarca vurararak darp etti. Olayın öncesinin ve nedeninin henüz bilinmediği görüntülerde, öğretmenin çok sinirli bir tavırla lise öğrencisini darp ettiği görülüyor. "Hocam" diyerek öğretmeninin durmasını sağlamaya çalışan öğrenci bu çabasıyla da başarılı olamadı.

"HOCAM DEDİKÇE VURACAĞIM"

Skandal görüntülerdeki öğretmen "Hocam dedikçe yine vuracağım" deyip bir kez daha kitapla vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darp görüntüleri sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi.