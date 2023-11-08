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Giriş Tarihi: 8.11.2023 14:31 Son Güncelleme: 8.11.2023 15:13

Beylikdüzü'nde öğrencisini döven öğretmene soruşturma

Beylikdüzü'nde bir lisede kayda alınan görüntülerde bir öğretmenin öğrencisini kitapla darp ettiği anlar diğer öğrenciler tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Beylikdüzü’nde öğrencisini döven öğretmene soruşturma

Beylikdüzü'nde Birlik Sanayi Meslek Lisesi'nde ders esnasında öğretmen olduğu düşünülen bir şahıs öğrencisini kitapla kafasına defalarca vurararak darp etti. Olayın öncesinin ve nedeninin henüz bilinmediği görüntülerde, öğretmenin çok sinirli bir tavırla lise öğrencisini darp ettiği görülüyor. "Hocam" diyerek öğretmeninin durmasını sağlamaya çalışan öğrenci bu çabasıyla da başarılı olamadı.

"HOCAM DEDİKÇE VURACAĞIM"

Skandal görüntülerdeki öğretmen "Hocam dedikçe yine vuracağım" deyip bir kez daha kitapla vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darp görüntüleri sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Beylikdüzü'nde öğrencisini döven öğretmene soruşturma
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