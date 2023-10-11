Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre, birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü "Davranışları Değerlendirme Kurulu" toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı.