Beylikdüzü’nde okul basan veli ve arkadaşına ikinci tutuklama

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre, birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü "Davranışları Değerlendirme Kurulu" toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı.
Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü. Okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmenler S.Y. ile R.Ö.'ye saldıran öğrenci velisi E.Y. ile arkadaşı T.M.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ
Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükcekmece Adliye'sine sevk edilen süpheliler E.Y. ve T.M. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.