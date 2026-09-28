Beylikdüzü’nde park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

PARK YERİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

M.E.A.'nın babası S.T. elinde silahla olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkması üzerine M.E.A.'nın babası S.T.'nin olay yerine geldiği anlaşıldı.

Beylikdüzü'nde park kavgası silahlı kavgaya döndü! Polis hepsini gözaltına aldı | Video