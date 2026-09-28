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Giriş Tarihi: 28.09.2026 12:41

Beylikdüzü'nde park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Beylikdüzü’nde bir sitede park yeri nedeniyle silahlı kavga çıktı. Tarafları çevredekiler ayırmaya çalışırken, kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA Yaşam
Beylikdüzü’nde park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan bir sitede 27.09.2026 tarihi saat 16.30 sıralarında otoparka aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında kavga çıktı.

PARK YERİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

M.E.A.'nın babası S.T. elinde silahla olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkması üzerine M.E.A.'nın babası S.T.'nin olay yerine geldiği anlaşıldı.

Beylikdüzü'nde park kavgası silahlı kavgaya döndü! Polis hepsini gözaltına aldı | Video

ŞAHISLAR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

S.T.'nin belinde bulunan silahı göstermesi üzerine Y.Ö.'nün tarafları ayırmaya çalıştığı ve silahı kendi üzerine aldığı anlaşıldı. Olaya karıştığı belirlenen şahıslar yakalanarak gözaltına alına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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