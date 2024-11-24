Beylikdüzü’ndeki plastik fabrikasında yangın: Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alındı!

Hızla büyüyen yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangına çevre ilçelerden, ardından İstanbul Avrupa ve Asya kıtasındaki birimlerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin de hazır tutulduğu bölgedeki yangına 124 araç ve 300 itfaiye eri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede bitişikteki binaya sıçradı.Yangın sırasında binanın birinci katında kısmi çökme meydana geldi.