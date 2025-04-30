’Beynimdem öldürme komutu aldım!’ Zabıtayı öldüren katilin oyunu tutmadı...

'AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞUNU SAVUNDUK'

Maktulün aile avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, "Zabıta memuru İsmail Kanmaz ağabeyimizin hunharca öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın suçu 'Tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında işlediği belirtilmiştir. Soruşturma aşamasında sanığın verdiği ifadelerde ruhsal bir rahatsızlığı olduğu ileri sürülmüşse de biz bu iddiaya karşı çıktık ve akli dengesinin yerinde olduğunu savunduk. Bu doğrultuda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde rapor verilmiş ve bu, dosya açısından önemli bir gelişme olmuştur. Sayın savcımız, mütalaasını sunarak iddianameye uygun şekilde suçun 'Tasarlayarak öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bizler, adaletin tecelli edeceğine ve mahkemenin kamuoyunun vicdanını rahatlatacak doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi.