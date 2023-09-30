Beyoğlu Kültür yolu festivali Fotomaraton ile başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce fotoğrafçının katıldığı Fotomaraton etkinliğiyle Atatürk Kültür Merkezi önünde başladı. Beyoğlu Kültür Yolu'nu fotoğraflamak amacıyla yüzlerce fotoğrafçının bulunduğu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşti. Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinliği başlattı ve fotoğraf temalarını eşi Pervin Ersoy'la birlikte açıkladı. Etkinliğin ilk teması, Cumhuriyet'in izleri olurken, mobil teması da 'şehrin enerjisi' oldu. Temayı açıklayan Bakan Ersoy, deklanşöre ilk basan isim oldu.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 15 EKİME KADAR SÜRECEK

Kültür Yolu Festival açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, o yüzden Kültür Yolu Festivallerini 100 günlük bir maratona yaydık. Bu sene 5 Ağustos'ta başladı, Kasım ortasına kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 günlük bir maraton yaptık. Kültür Yolu Festivalleri maratonunda benim en çok beğendiğim etkinlik Fotomaraton. Etkinlik boyunca yaşanan bütün farklılıkları sizler yakalıyorsunuz, kadrajınıza yansıtıyorsunuz. Sonra onları sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye, tüm dostlarınıza yayıyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Kültür Yolu Festivali Beyoğlu Kültür Yolu'yla başlamıştı, ilk burada olmuştu. Sonra aşama aşama geliştirdik. Geçen sene 5 şehre yayıldı bu sene 11 şehre çıktı. Önümüzdeki sene de en az 15 şehirde Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştireceğiz. Her sene en az 5 şehir ilave ederek inşallah 2028 hedefimiz 35 şehre Kültür Yolu Festivallerini yaymak. Bu da sizlerin daha çok şehir dolaşacağınız anlamına geliyor. Daha çok arkadaşınızı bu etkinliğe katmanızı istiyoruz. Bugün mutluyum, geçen senenin iki katı katılım görüyorum. Her sene artan ilginin ne kadar güzel bir şekilde buraya yansıdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Ersoy, katılımcılarla birlikte bando eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi önünde fotoğraf çekildi, hem müziğe eşlik etti hem de davul çaldı. Ersoy festival kapsamında, Taksim Meydanı'nda bulunan resim sergisini de inceledi.

İstiklal Caddesi'ni eşi Pervin Ersoy'la birlikte yürüyen Bakan Ersoy, Atlas Sineması'nda Star Wars Fan Sergisi'ni, Grand Pera'da Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi'ni, Meşher'de ise Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisini ziyaret etti. Kültür Yolu Festivalinin 15 Ekime kadar devam edeceği kaydedildi.