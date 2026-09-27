Beyoğlu’nda dev asayiş denetimi! Sokaktaki fuhuş pazarlığı dronla görüntülendi: 27 gözaltı

17 İŞLETMEYE PARA CEZASI

Denetimler sırasında bin 737 kişi Genel Bilgi Tarama(GBT) sorgulamasından geçirilirken, 3 aranan kişi ile 2 kaçak göçmen yakalandı. Bunun yanında 12 kişi hakkında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem uygulandı. Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan umuma açık eğlence yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde ise; 'tütün mamulleri kullanımı', 'faaliyet konusuna aykırılık', 'mesul müdürlük belgesinin bulunmaması', 'sigortasız işçi çalıştırılması' ve 'işletme dışında müzik yayını yapılması' şeklinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandığı bildirildi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör