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Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:27 Son Güncelleme: 26.12.2024 09:31

Beyoğlu'nda İSPARK otoparkının kolonları çatladı

İstanbul Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, İSPARK otoparkının kolonları çatladı. Çatlama sonrası otopark boşaltıldı. Kolanları çatlayan İSPARK’tan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
Beyoğlu’nda İSPARK otoparkının kolonları çatladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu'ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş'nin (İSPARK), kolonları çatladı. Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark, belediye tarafından boşaltıldı. Kolanları çatlayan İSPARK'tan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

OTOPARK TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Öte yandan otoparkın kolanlarında meydana gelen çatlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır.

İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Beyoğlu'nda İSPARK otoparkının kolonları çatladı
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