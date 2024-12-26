Beyoğlu’nda İSPARK otoparkının kolonları çatladı

OTOPARK TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Öte yandan otoparkın kolanlarında meydana gelen çatlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır.