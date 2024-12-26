Beyoğlu’nda İSPARK otoparkının kolonları çatladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu'ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş'nin (İSPARK), kolonları çatladı. Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark, belediye tarafından boşaltıldı. Kolanları çatlayan İSPARK'tan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
OTOPARK TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Öte yandan otoparkın kolanlarında meydana gelen çatlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır.