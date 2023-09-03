Beyoğlu’nda kapkaç dehşeti! Hemşireyi yere düşürdü, çığlık çığlığa bağırdı

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kadınları hedef alan motosikletli 2 şahıs, özel bir hastanede hemşirelik yapan Edanur Y.'yi takibe aldı. Evine doğru giden kadının bir süre peşinden giden kapkaççılar ardından kaldırıma çıktı. Kadının omzundaki çantayı çalan şahıslar, onu yere düşürerek hızla gözden kayboldu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.Olayın ardından genç hemşire emniyete giderek şikayetçi olurken, polis ekipleri ise çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada yeniden ortaya çıkan motosikletli kapkaççı, bu kez de cadde üzerinde arkadaşıyla yürüyen bir kadını hedef aldı. Motosikletle kadına arkasından yaklaşan kapkaççı ardından çantasını çalarak kaçtı. Buradan akşam saatlerinde Talimhane'ye geçen kapkaççı arkadaşıyla yürüyen bir başka kadının da cep telefonunu kapkaç yaptı.Kapkaç anları ve kadının çığlık atarak yeri göğü inlettiği o anlar kameralara yansıdı. Şikayetin artması üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, mağdurların ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 20 farklı işyerinde yüzlerce saatlik görüntüyü tek tek izleyen polis ekipleri, şahsı adım adım takip etti.Çalışmalar sonucunda şahsın bir sokaktaki çöp kovasına mağdurun çantasını attığını ve motosikletin plakasını değiştirdiğini belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın da bir apart otele girdiğini tespit etti. Baskın düzenleyen polis şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Zeki Ş., ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" suçundan tutuklandı.