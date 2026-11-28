İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde iki sürücü arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine harekete geçti. Araçlarda bulunan yolcuların da dahil olduğu olayla ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücü M.Y. (32) ile aynı araçta bulunan H.Y. (52), K.Y. (55) ve N.E.Y. (28) isimli şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ VE ARAÇ TRAFİKTEN 60 GÜN MEN EDİLDİ

Şahıslara, Karayolları Trafik Kanunu'nun saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etme, bu amaçla araçtan inme ve taşıt yolu üzerinde duraklama fiillerini kapsayan maddeleri uyarınca toplam 721 bin 246 TL idari para cezası uygulanırken sürücülerden birinin ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Kullandığı araç da 60 gün boyunca trafikten men edilirken, yakalanan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.