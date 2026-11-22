İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 20 Kasım Cuma günü saat 04.00 sıralarında Tarlabaşı Çukur ve Bülbül mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, halk sağlığının korunması ve midye üretimi yapılan işletmelerdeki hijyen koşullarının denetlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Ekipler belediye zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle 3 midye imalathanesine baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde 2 imalathanenin hijyen kurallarına uymadığı ve kaçak çalıştığı tespit edildi.