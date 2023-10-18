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Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:24

Beyoğlu'nda mucize kurtuluş: Bir baktım ki birisi düştü

İstanbul Beyoğlu'nda 3'üncü kattaki evde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken pencereye çıktı. Bir süre pencerede bekleyen çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA
Beyoğlu’nda mucize kurtuluş: Bir baktım ki birisi düştü

Olay, Kocatepe Mahallesinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki kız çocuğu evdekilerin dalgınlığından yaralanarak pencereye çıktı. Bir süre pencerede bekleyen küçük çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Vatandaşlar koşarak kız çocuğunu yerden aldı. Yaralı çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düştüğü sırada, anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yabancı uyruklu kız çocuğunun park halindeki aracın üzerine düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, camdaki çocuğu fark eden mahalle sakinlerinin koşması görülüyor. Camdaki çocuk, yaklaşık 10 metreden önce aracın üzerine daha sonra da yola düşüyor. Yardıma koşan bir kişi ise çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalışıyor.

HIZLA HASTANEYE KALDIRILDI
Pencereden yola düşen çocuk olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

ARACIN ÜZERİNDEN YOLA DÜŞTÜ
Çocuğun yardımına koşan Samet Ögel "Ben yan tarafta oturuyordum. Otelden müşteri çıkış yaptı. "Bebek bebek" diye seslendi. Koşa koşa oraya gittik. Üçüncü katta bebek iplerde asılı kaldı. Altında araç olduğu için biz müdahale edemedik. Araç sahibi aracı ileriye alacakken bebek düştü. Önce kafasını ikinci katın mermere vurdu. Daha sonra aracın üzerinden sekerek yere düştü. Ben can havliyle hemen bebeği kucağıma aldım. Beni herhalde babası sandı hemen sarıldı. Hiç kucağımdan inmedi. Daha sonra polis, ambulans geldi. Anne ve babasına hiçbir şekilde ulaşamadık. Yabancı uyruklularmış" dedi.

Mahalle sakini Sevinç Ciciburun "Bir baktım ki birisi düştü. Camdan minibüsün üstüne daha sonra da yere kaydı. Eğer minibüsün üstünde olsaydı bir şey olmazdı. Kafasında ve ağzında kan vardı. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yabancılarmışö diye konuştu.
Çocuğun Fas uyruklu olduğu ve ailesinin evde bulunmadığı öğrenildi...

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Beyoğlu'nda mucize kurtuluş: Bir baktım ki birisi düştü
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