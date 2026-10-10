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Giriş Tarihi: 10.10.2026 04:41

Beyoğlu'nda otomobil taksiye çarptı: 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda otomobilin taksiye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil ve taksi, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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AA AA
Beyoğlu’nda otomobil taksiye çarptı: 3 kişi yaralandı
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Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halindeki 14 ANC 411 plakalı otomobil, 34 TJE 52 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil ve taksi, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

#BEYOĞLU
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Beyoğlu'nda otomobil taksiye çarptı: 3 kişi yaralandı
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