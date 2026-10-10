Beyoğlu’nda otomobil taksiye çarptı: 3 kişi yaralandı

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halindeki 14 ANC 411 plakalı otomobil, 34 TJE 52 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil ve taksi, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.