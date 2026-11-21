Kaza, saat 09.30 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Eskici Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K.'nın kullandığı 41 AEN 384 plakalı moloz yüklü kamyon, yokuş aşağı inerken sola dönüş yaptığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gecekondunun duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.