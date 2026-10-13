Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda park yeri kabusu! Sosyal medyada o görüntülere tepki yağdı: ‘Öldürülmesi gerekiyorsa…’
Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:11

Beyoğlu’nda park yeri kabusu! Sosyal medyada o görüntülere tepki yağdı: ‘Öldürülmesi gerekiyorsa…’

İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen park yeri tartışması yürekleri ağza getirdi. Sipariş getiren Yusuf S.’nin (24) hafif ticari aracını park etmesi nedeniyle geçemeyen motosiklet sürücüsü Hayati Y. (44) ile arasındaki kavga kameraya yansırken. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki topladı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Beyoğlu’nda park yeri kabusu! Sosyal medyada o görüntülere tepki yağdı: ‘Öldürülmesi gerekiyorsa…’
  • ABONE OL

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sipariş getiren Yusuf S., kullandığı hafif ticari aracı sokağa park etti. Sokaktan geçemeyen motosiklet sürücüsü Hayati Y. ile araç sürücüsü Yusuf S. arasında tartışma çıktı. Birbirlerini cep telefonlarıyla kaydeden sürücüler, karşılıklı tehdit ve hakaretlerde bulundu.

'SİPARİŞ GETİRDİM; PARK ETMEYE Mİ GELDİM'

Yusuf S., elindeki poşetlerle binaya girerek siparişi teslim etti. Dışarı çıkmasının ardından tartışma devam etti. Aracın park edildiği yer nedeniyle kendisine tepki gösteren Hayati Y.'ye, "Nereye çekeyim; sipariş getirdim, park etmeye mi geldim" diye karşılık veren Yusuf S., "Sen kimi tehdit ediyorsun 'Oğlum' diyorsun, 'Lan' diyorsun" diye tartışmaya devam etti.

'BEN NASIL ÇIKACAĞIM'

Motosikletteki Hayati Y., geçmeye çalıştığı sırada "Allah aşkına kardeşim, canım yandı" diyerek duruma tepki gösterdi. Sürücüler arasında devam eden tartışmada Hayati Y. "Bari kusura bakma de, özür dilerim de" sözlerine, "Tamam kusura bakma" karşılığını verildi. Hayati Y., "Ben nasıl çıkacağım. Buradan üç adam geçer. Araç geçmiyor" diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

'ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYORSA ÖLDÜRÜRÜZ'

Tartışma sırasında araç sürücüsü Hayati Y., "Benim üstüme sürme" diyerek Yusuf S.'ye tepki gösterdi. Hayati Y.'nin, "Birbirimizi mi öldürelim" sözlerine ise Yusuf S., "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" diye karşılık verdi. Hayati Y.'nin "Ayağıma basıyorsun" dediği de duyuldu. Tartışma sırasında sürücüler arasında "Adresini ver, oraya geleyim", "Adresim devlet" ve "Neresiyse oraya gel" ifadeleri de kullanıldı. Görüntülerde Hayati Y. "Videoyu da paylaşacağım, plakanı da çekiyorum" sözleri de yer aldı. Tartışmanın sonunda ise Hayati Y., Yusuf S.'ye "Ceza 180 bin lira; gelince görürsün" dedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen sürücülerden Hayati Y., aynı gün yakalandı. Yusuf S.'nin ise şehir dışında olduğu tespit edildi. Yusuf S.'nin 3, Hayati Y.'nin ise emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından hakkında işlem başlatılan Hayati Y., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL BEYOĞLU #BEYOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu’nda park yeri kabusu! Sosyal medyada o görüntülere tepki yağdı: ‘Öldürülmesi gerekiyorsa…’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA