Beyoğlu’nda park yeri kabusu! Sosyal medyada o görüntülere tepki yağdı: ‘Öldürülmesi gerekiyorsa…’

'ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYORSA ÖLDÜRÜRÜZ'

Tartışma sırasında araç sürücüsü Hayati Y., "Benim üstüme sürme" diyerek Yusuf S.'ye tepki gösterdi. Hayati Y.'nin, "Birbirimizi mi öldürelim" sözlerine ise Yusuf S., "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" diye karşılık verdi. Hayati Y.'nin "Ayağıma basıyorsun" dediği de duyuldu. Tartışma sırasında sürücüler arasında "Adresini ver, oraya geleyim", "Adresim devlet" ve "Neresiyse oraya gel" ifadeleri de kullanıldı. Görüntülerde Hayati Y. "Videoyu da paylaşacağım, plakanı da çekiyorum" sözleri de yer aldı. Tartışmanın sonunda ise Hayati Y., Yusuf S.'ye "Ceza 180 bin lira; gelince görürsün" dedi.