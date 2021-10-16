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Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:02

Beyoğlu'nda taksici onu almayınca böyle yaptı

DHA
Beyoğlu’nda taksici onu almayınca böyle yaptı

Beyoğlu'nda bir kişi kendisini almayan taksi şoförüne kızdı. Taksinin gitmesini engellemek için önünü kesen adam şoförün hareket etmesine aldırmayarak taksinin üstüne çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı.

Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı. Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Beyoğlu'nda taksici onu almayınca böyle yaptı
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